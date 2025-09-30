Подпорные стены в красноярских Водниках превратили в «галерею под открытым небом»

«Здесь нет тем и строгих эскизов, ребята работают в разных стилях. Это не просто граффити, а способ показать, что искусство доступно и свободно. Предварительно мы выбираем место, получаем разрешение и согласие у администрации района. Затем даём художникам площадку для самовыражения, чтобы они не портили стены, а создавали что-то красивое законно», — рассказала директор молодёжного центра «Зеркало» Дарья Дмитриева.