Подпорные стены в красноярских Водниках превратили в «галерею под открытым небом»

Преображение провели на улице Алёши Тимошенкова, 74а в рамках проекта «Открытые стены». Для работы пригласили десять профессиональных художников из молодёжного центра «Зеркало». Все авторы работали в своём стиле, чтобы каждая работа имела индивидуальность.
«Здесь нет тем и строгих эскизов, ребята работают в разных стилях. Это не просто граффити, а способ показать, что искусство доступно и свободно. Предварительно мы выбираем место, получаем разрешение и согласие у администрации района. Затем даём художникам площадку для самовыражения, чтобы они не портили стены, а создавали что-то красивое законно», — рассказала директор молодёжного центра «Зеркало» Дарья Дмитриева.
Перед началом работы провели выездную встречу, на которой определили, на каких стенах появятся изображения. Также вокруг подпорок убрали сухие ветки и срезали кусты. Этим занималась мобильная бригада администрации района.
«Это не первая наша совместная работа с молодёжным центром. В Свердловском районе есть ещё несколько пространств, украшенных в рамках проекта “Открытые стены”. Здесь рядом дорога, лестница в детский сад, пешеходная дорожка. И вместо уродующих город граффити с запрещёнными ссылками, красноярцев будут радовать яркие рисунки. Жители дома уже отмечают, что место стало уютнее и живее», — рассказал Дмитрий Прокудин, исполняющий обязанности руководителя администрации района.