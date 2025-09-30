Ричмонд
Новые правила звонков губят соцопросы в Новосибирске

Новые правила маркировки звонков поставили под угрозу существование индустрии соцопросов в Новосибирске.

Введение обязательной маркировки телефонных звонков с 1 сентября 2025 года поставило на грань выживания отрасль социологических исследований в России. Как сообщает издание Infopro54, новые тарифы операторов связи привели к резкому удорожанию проведения телефонных опросов, что уже вызвало закрытие 18 колл-центров в разных городах страны.

Согласно обращению Ассоциации исследовательских компаний «Группа 7/89», «из-за новых платежей и штрафов, которые вводят сотовые операторы, ссылаясь на закон № 41-ФЗ, телефонные опросы стали беспредельно дорогими. Из-за этого целая отрасль с десятками тысяч работников может остановиться». Социологические компании уже уведомили органы власти и частных партнеров о прекращении опросов с 1 октября.

Исполнительный директор ЦМИ «Инфоскан» (Новосибирск) Павел Смелов в комментарии изданию подтвердил критическую ситуацию: «Мы не прекращаем свою работу, но ситуация складывается таким образом, что все российские CATI-центры, занимающиеся социологическими опросами, оказались на грани закрытия». Он пояснил, что «если раньше мы оплачивали только фактическую связь (по количеству секунд), то сейчас операторы связи ввели тарификацию — около 50 копеек за любую инициацию вызова вне зависимости от результата».

По словам Смелова, методология проведения опросов требует выполнения тысяч звонков для получения одной результативной анкеты, поскольку «9 из 10 человек отказываются от беседы». При новых тарифах «себестоимость нашей работы возрастет по разным типам опросов от 5 до 20 раз». Расчеты показывают, что затраты на связь превышают возможности заказчиков исследований.

Представители отрасли уже обратились к операторам связи с просьбой пересмотреть тарифную политику, подали коллективную жалобу в ФАС и направили обращения в аппарат президента России Владимира Путина и председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву. Социологи надеются на отсрочку действия закона, отмечая важность телефонных опросов для анализа социальных явлений и оценки работы органов власти.

