В Екатеринбурге скоропостижно скончался преподаватель УрФУ

В Свердловской области ночью 30 сентября не стало председателя Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Свердловской области Олега Павловича. Также он являлся членом Союза журналистов России и преподавателем на кафедре журналистики УрФУ. Он скоропостижно скончался на 59-м году жизни.
— До последнего дня он был активным, бодрым, жизнедеятельным человеком, вместе с коллегами постоянно навещал ветеранов УИС и оказывал им всяческую помощь, — вспоминает начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Олег Павлович родился 8 июля 1967 года в Оренбурге. В 1993 году окончил факультет журналистики в Уральском государственном университете имени А. М. Горького (ныне — УрФУ) и работал в газете «Уральский рабочий».
С 1989 года проходил службу в МВД, потом — в составе ГУИН Министерства юстиций РФ Свердловской области в должности начальника пресс-службы, а после он был врио заместителя начальника ГУИН по воспитательной работе с осужденными.
В период Первой и Второй Чеченской компании участвовал в защите Конституционного строя Российской Федерации на Северном Кавказе.
В 2005 году уволился в запас в звании подполковника внутренней службы.
Свою должность председателя Совета ветеранов он совмещал с преподаванием на кафедре журналистики в УрФУ.