В школах Братска не будет охраны из-за нехватки финансирования

На заседании постоянной депутатской комиссии по правовой и социальной защите населения обсудили готовность школ Братска к новому учебному году. Главной проблемой стало отсутствие физической охраны из-за недостатка средств, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) депутата думы Братска по избирательному округу № 9 Ларисы Павловой.
По информации заместителя мэра по социальным вопросам Марины Зубаковой, на организацию охраны школ требуется более 175 млн рублей. Ранее учебные заведения охраняли сотрудники компании «Рубеж» или Росгвардии, но сейчас такие расходы не обеспечены.
«Считаю недопустимым оставить без профессиональной охраны образовательные учреждения в нынешней геополитической ситуации», — подчеркнула Лариса Павлова.
Администрация города направляла запросы в министерство просвещения РФ, так как финансирование охраны находится на стыке полномочий муниципалитета и субъекта. По итогам заседания было решено обратиться в правительство региона и Ассоциацию муниципальных образований для выработки механизма финансирования.
Павлова также подняла вопрос о выделении средств из областного бюджета на антитеррористическую защищённость школ. В этом году Братск не получил финансирование на эти цели.
«Антитеррористическая защищённость образовательных учреждений — проблема не только Братска. Необходима разработка специальной программы на уровне области, муниципалитеты с такими затратами не справятся», — добавила депутат.
Ранее благодаря совместным усилиям Думы Братска и мэра города Сергея Серебренникова объём средств на обеспечение безопасности удалось увеличить с 1,5 млн до 49 млн рублей, что позволило решить часть проблем.
Напомним, в школах, детских садах, колледжах и техникумах Иркутской области прошли мероприятия по отработке действий работников этих учреждений при совершении (угрозе совершения) террористических актов. Учения прошли по поручению президента РФ Владимира Путина.