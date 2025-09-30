В школах Братска не будет охраны из-за нехватки финансирования

Администрация города направляла запросы в министерство просвещения РФ, так как финансирование охраны находится на стыке полномочий муниципалитета и субъекта. По итогам заседания было решено обратиться в правительство региона и Ассоциацию муниципальных образований для выработки механизма финансирования.