В Центральном округе Омска на весь день выключат воду

Как пояснили в компании «Росводоканал Омск», во вторник, 7 октября 2025 года, с 11:00 до 24:00 пройдет технологическое присоединение водопровода с установкой секущей задвижки по адресу: ул. 28-я Северная, — ул. Орджоникидзе.
Как заявлено в компании, под отключение попадают 19 жилых домов, 2 социальных объекта и 32 административных здания по адресам:
— ул. Орджоникидзе, 267, 267/1, 273б, 273а, 273, 275, 277, 279, 281, 285, 287, 287/1, 287к1, 287к2, 289, 289а, 289Б, 291, 282, 282к1, 282к2, 282к3, 282к3а, 282а, 282Б; — ул. 27 Северная 1, 1а, 1б, 3, 14, 16; — ул. Сазонова 199; — ул. Вавилова 234, 234а, 234б, 236, 238, 227, 227к1, 227к2, 227к4, 227к5, 227к6, 240, 240/1, 240/2, 240 л, 240 лит. И, 242, 242а, 242/1, 242/2, 242лит. Р; — Частный сектор по ул. Вавилова от 24-й Северной до 36-й Северной; по ул. Сазонова от ул. 27-я Северная до ул. 36-я Северная.