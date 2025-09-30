В Центральном округе Омска на весь день выключат воду

Как пояснили в компании «Росводоканал Омск», во вторник, 7 октября 2025 года, с 11:00 до 24:00 пройдет технологическое присоединение водопровода с установкой секущей задвижки по адресу: ул. 28-я Северная, — ул. Орджоникидзе.