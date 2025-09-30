Ричмонд
В отношении главы Крымского района Сергея Леся ведется проверка

В отношении главы Крымского района Сергея Леся правоохранительные органы проводят проверку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник: соцсети

«Выполняется задача по проведению проверочных мероприятий», — заявил источник.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что прокуратура подала иск к главе Крымского района Сергею Лесю о взыскании имущества. Предварительное заседание назначено на 16 октября.