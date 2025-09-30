В центре Москвы перекроют движение 4 и 5 октября

«Движение перекроют: с 09:00 1 октября до 22:00 5 октября на Университетской площади. 4 октября с 08:00 до 16:00 на улице Косыгина и Мичуринском проспекте. 5 октября с 09:00 до 16:00 на проспекте Вернадского и мосту Лужники», — говорится в публикации.