Врач-реаниматолог Михаил Ермаченко из Братска получил звание «Заслуженный врач РФ»

Его профессиональный путь составляет почти 40 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Врач-реаниматолог Михаил Ермаченко из Братска получил звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Как рассказал КП-Иркутск мэр Братска Александр Дубровин, Михаил уже много лет руководит отделением анестезиологии и реанимации в детской городской больнице. Его профессиональный путь составляет почти 40 лет.

— На его счету сотни спасенных детей и разработки лечения пациентов. Доктор Ермаченко в 2010 году защитил кандидатскую диссертацию в Москве, — подчеркнул глава города.

За свою деятельность врач из Братска был много раз отмечен наградами. Он активно участвовал в общественной жизни города, а в декабре 2021 года Михаил был удостоен почётного знака «За заслуги перед городом Братском».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что врачи из Приангарья удостоены государственных наград.