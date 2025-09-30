Омская область попала в ТОП-3 регионов России по дешевизне бензина

В августе этого года средняя цена за литр бензина в Омской области составила 57,78 рубля, меньше было только в Курганской области. На третьем месте здесь оказался Татарстан (58 рублей за 1 литр).
На четвертом месте тут Алтайский край (58,59 ₽/л), пятое — у Челябинской области (58,74 ₽/л).
Средняя потребительская цена бензина по РФ в прошлом месяце была на уровне составила 62,18 рубля за литр.
В лидерах по самой высокой цене на топливо оказались Якутия) (75,81 ₽/л), Чукотка (75,59 ₽/л) и Камчатка (74,77 ₽/л).
