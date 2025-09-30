В Москве выявили нарушения санитарных норм в 77% проверенных хостелов

«В период с 02.06.2025 по 08.08.2025 проводились обязательные профилактические визиты в мини-гостиницы (хостелы), расположенные в многоквартирных домах и используемые для размещения мигрантов. За указанный период управлением в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора проведены обязательные профилактические визиты (ОПВ) в отношении 232 мини-гостиниц (хостелов). Нарушения санитарных требований установлены в 180 хостелах», — говорится в публикации на сайте.