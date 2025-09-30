В Москве выявили нарушения санитарных норм в 77% проверенных хостелов

«В период с 02.06.2025 по 08.08.2025 проводились обязательные профилактические визиты в мини-гостиницы (хостелы), расположенные в многоквартирных домах и используемые для размещения мигрантов. За указанный период управлением в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора проведены обязательные профилактические визиты (ОПВ) в отношении 232 мини-гостиниц (хостелов). Нарушения санитарных требований установлены в 180 хостелах», — говорится в публикации на сайте.
Отмечается, что наиболее частыми нарушениями являются неудовлетворительное санитарное содержание помещений, нарушение порядка проведения уборки и дезинфекции помещений, дезинсекции и дератизации, нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами, нарушение правил стирки и хранения белья, нарушение порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, а также вакцинации сотрудников, невыполнение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий.
В Роспотребнадзоре уточнили, что 30 хостелов устранили нарушения непосредственно в ходе профилактических визитов. В отношении 150 хостелов выданы предписания об устранении выявленных нарушений. В одном случае в связи с выявлением грубых нарушений санитарного законодательства материалы дела переданы в столичную прокуратуру.