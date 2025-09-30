Ричмонд
В Самаре продолжается благоустройство парка Щорса и Студенческого сквера

Глава Самары проверил ход благоустройства территорий.

Источник: Городская администрация

Глава Самары Иван Носков проверил ход благоустройства территорий в Железнодорожном районе. В областной столице приводят в порядок парк Щорса и Студенческий сквер, сообщают в городской администрации.

— Сейчас в парке завершили обустройство площадки для выгула собак, сделали освещение, уложили асфальт, а также ведут восстановление памятника Щорсу. Параллельно подрядные организации строят закрытую спортивную площадку, — отметили в сообщении.

Новый сквер Студенческий станет площадкой для установки светящегося арт-объекта. По словам мэра, подрядчик в график укладывается, никаких технически сложных моментов нет.