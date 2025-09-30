В диагностическом центре Подмосковья открыли гинекологические кабинеты

Специализированные кабинеты репродуктивного здоровья открыли в Клинико-диагностическом центре (КДЦ) «Ромашка», филиале Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
«Мы организовали прием так, чтобы каждая пациентка, будь то девочка-подросток или взрослая женщина, могла получить помощь с учетом возрастных и физиологических особенностей», — рассказала заведующая детским отделением КДЦ Регина Григорьева.
Все три новых кабинета оснащены современным оборудованием, в том числе аппаратом для лечения патологии шейки матки. Также там доступны консультации детского гинеколога, эндокринолога и процедуры ультразвуковой диагностики. Отметим, что медицинскую помощь будут оказывать бесплатно по полису ОМС. Также необходимо иметь при себе направление по форме 057/у из поликлиники по месту прикрепления.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.