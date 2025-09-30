Ричмонд
Ученые заявили о самой мощной магнитной буре на Земле за три месяца — что ждать белорусам

Самая сильная за три месяца магнитная буря началась на Земле.

Источник: Комсомольская правда

Ученые предупредили о начавшейся на Земле самой мощной за последние три месяца магнитной буре. Подробности белорусам и другим жителям планеты сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук.

Так, в Лаборатории солнечной астрономии сказали, что на Земле началась магнитная буря класса G3+. В частности, было зарегистрировано резкое усиление геомагнитных колебаний и увеличение индекса геомагнитной активности до уровня 7.33.

Ученые напомнили, что последняя магнитная буря аналогичной мощности происходила 1 июня. В тот раз сильную магнитную бурю вызвал прямой удар по Земле крупного солнечного протуберанца. Сейчас же причиной сильной магнитной бури стал солнечный ветер, насыщенный плотной вспышечной плазмой.

— Импульсных ударов по планете при этом пока не было, — уточнили в лаборатории.

Накануне длившаяся 12 минут мощная вспышка случилась на Солнце.

