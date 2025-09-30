В Алуште нашли семь опасных аттракционов

В Алуште обнаружили семь опасных аттракционов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный государственный инженер-инспектор Крыма Алексей Игнатенко.
Инспекция республиканского Гостехнадзора и прокуратура Алушты проверила семь аттракционов, которые принадлежащих двум бизнесменам.
«Половина объектов развлечений эксплуатировались без обязательной государственной регистрации», — сообщил Игнатенко.
Инженер добавил, что в ходе проверки обнаружили ряд существенных нарушений норм безопасной эксплуатации аттракционов.