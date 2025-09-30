Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алуште нашли семь опасных аттракционов

Гостехнадзор и прокуратура нашли семь опасных аттракционов в Алуште.

Источник: соцсети

В Алуште обнаружили семь опасных аттракционов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный государственный инженер-инспектор Крыма Алексей Игнатенко.

Инспекция республиканского Гостехнадзора и прокуратура Алушты проверила семь аттракционов, которые принадлежащих двум бизнесменам.

«Половина объектов развлечений эксплуатировались без обязательной государственной регистрации», — сообщил Игнатенко.

Инженер добавил, что в ходе проверки обнаружили ряд существенных нарушений норм безопасной эксплуатации аттракционов.