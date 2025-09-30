В Марий Эл отремонтируют участок объездной дороги поселка Мари-Турек

Участок объездной дороги поселка Мари-Турек в Республике Марий Эл приведут в нормативное состояние в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Марийскавтодоре».
На объекте длиной 2 км специалисты отфрезеровали старый асфальт, устранили все дефекты и отремонтировали водопропускные трубы. Теперь они укладывают новое дорожное полотно и монтируют барьерные ограждения. Кроме того, на участке предусмотрено установить сигнальные столбики и нанести разметку.
Трасса является важным логистическим маршрутом, так как ведет к Акашевской птицефабрике. В этом направлении регулярно проезжает крупногабаритный транспорт.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.