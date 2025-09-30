Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Марий Эл отремонтируют участок объездной дороги поселка Мари-Турек

Сейчас специалисты монтируют новые барьерные ограждения.

Участок объездной дороги поселка Мари-Турек в Республике Марий Эл приведут в нормативное состояние в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Марийскавтодоре».

На объекте длиной 2 км специалисты отфрезеровали старый асфальт, устранили все дефекты и отремонтировали водопропускные трубы. Теперь они укладывают новое дорожное полотно и монтируют барьерные ограждения. Кроме того, на участке предусмотрено установить сигнальные столбики и нанести разметку.

Трасса является важным логистическим маршрутом, так как ведет к Акашевской птицефабрике. В этом направлении регулярно проезжает крупногабаритный транспорт.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.