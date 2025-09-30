В Волгограде отремонтировали отделение детской поликлиники № 3

Здание консультативно-диагностического отделения № 1 детской поликлиники № 3 на улице Мясникова в Волгограде капитально отремонтировали при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в областном комитете здравоохранения.
Специалисты заменили окна, двери, полы и потолки, выполнили внутреннюю отделку помещений. Еще они наладили сети электро- и водоснабжения, отопления и вентиляции. Также модернизировали систему пожарной безопасности. Помимо этого, мастера установили новую мебель и оборудовали комфортные зоны ожидания для пациентов.
В этом отделении поликлиники медицинскую помощь получают более 5 тыс. детей, проживающих в Тракторозаводском районе города. Прием ведут педиатр и врач функциональной диагностики. А еще в учреждении работают зал лечебной физкультуры, прививочный и процедурный кабинеты.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.