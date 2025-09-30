Ричмонд
Снег, мороз, ливни, тепло до +20°C: погода удивит жителей Астаны, Алматы, Шымкента 1−3 октября

В Астане ожидаются снег и мороз до −6°C, в Алматы — ливни, а в Шымкенте — тепло до +20°C. Об этом говорится в прогнозе на 1, 2 и 3 октября 2025 года, который предоставили в пресс-службе РГП «Казгидромет», сообщает Zakon.kz.

Источник: unsplash

Прогноз погоды по Астане

  • 1 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, ночью 2−7, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −4−6°C, днем +6+8°C.
  • 2 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь с переходом в снег). Ветер северо-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +7+9°C.
  • 3 октября: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −1−3°C, днем +4+6°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 1 октября: облачно, утром и днем дождь, временами сильный дождь. Ветер восточный 3−8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6+8°C, днем с дальнейшим понижением.
  • 2 октября: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер восточный, юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +10+12°C.
  • 3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +13+15°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 1 октября: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +14+16°C.
  • 2 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +16+18°C.
  • 3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +18+20°C.