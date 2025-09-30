Снег, мороз, ливни, тепло до +20°C: погода удивит жителей Астаны, Алматы, Шымкента 1−3 октября

В Астане ожидаются снег и мороз до −6°C, в Алматы — ливни, а в Шымкенте — тепло до +20°C. Об этом говорится в прогнозе на 1, 2 и 3 октября 2025 года, который предоставили в пресс-службе РГП «Казгидромет», сообщает Zakon.kz.