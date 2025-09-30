На участке улицы Пугачева запустят движение до конца этого года

В администрации главы Башкирии прошло заседание «Час общественных пространств», посвященное вопросам дорожного строительства и благоустройства населенных пунктов региона. Много внимания было уделено реконструкции улицы Пугачева в Уфе.
Как сообщил начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе, в ходе работ на улице Пугачева было снесено 59 объектов недвижимости, построено и перенесено около 25 километров инженерных коммуникаций.
Строительная готовность первого этапа реконструкции — от Монумента Дружбы до гипермаркета «Лента» — достигла 79%. Для его завершения необходимо заасфальтировать участок длиной 200 метров и уложить финишный слой асфальта на всем протяжении.
В рамках второго этапа уже построены две из четырех полос дороги от гипермаркета «Лента» до улицы Геофизиков, начаты работы на других участках.
Радий Хабиров поручил обеспечить до конца 2025 года движение по четырем полосам улицы Пугачева на всем участке от Монумента Дружбы до улицы Геофизиков.
