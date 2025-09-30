Центр Кишинева перекроют на трое суток: На этот раз из-за Дня вина — рассказываем, как будет ходить общественный транспорт

Примэрия Кишинева сообщает, что в связи с проведением в столице XXIV-го издания праздника «Национального дня вина», движение автотранспорта в центре города будет ограничено.
Ограничения будут действовать с 16:00 3 октября до 06:00 6 октября 2025 года.
Движение будет перекрыто:
— на бульваре Штефан чел Маре, участок между улицами Александру Пушкин и Мария Чеботарь;
— на ул. Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, участок между ул. Колумна и 31 Августа 1989.
В этот период маршруты общественного транспорта, проходящие через центр, будут изменены или сокращены. В частности, корректировки коснутся маршрутов троллейбусов № 1, 4, 7, 10, 12, 16, 22, 25, 29, 32, 34, а также автобусов № 5, 9, 11, 26 и 46.
Общественный транспорт будет перенаправлен по смежным улицам следующим образом:
Троллейбусы:
№ 1, 5 и 8: туда — с проспекта Константина Негруцци по улицам Чуфля, Букурешть, Алексея Щусева, Михай Витязул, Колумна, Генри Коанда, проспект Дмитрия Кантемира и далее по установленному маршруту. Обратно — с проспекта Штефан чел Маре по улицам Алексея Щусева, Букурешть, Чуфля, проспект Константина Негруцци и далее по маршруту.
№ 4: туда — с проспекта Константина Негруцци по улицам Чуфля, Букурешть и далее по установленному маршруту. Обратно — с улицы Василе Лупу по улицам Константина Стере, Михаил Когэлничану, Сергей Лазо, Алексея Матевича, Александра Пушкина, проспект Штефан чел Маре и далее по маршруту.
№ 7, 12, 16, 25, 32 сокращаются до улицы Колумна.
№ 10: туда — с улицы Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони по улицам Колумна, Василе Алексанри и далее по маршруту; обратно — по установленному маршруту.
№ 12 приостанавливается на период проведения мероприятий.
№ 22: туда — с проспекта Штефан чел Маре по улицам Алексея Щусева, Букурешть, проспект Дачия и далее по маршруту. Обратно — с бульвар Дачия по улицам Букурешть, Алексея Щусева, Михай Витязул, Колумна, Генри Коанда, проспект Дмитрия Кантемира и далее по маршруту.
№ 29: туда — с улицы Петрикань по улицам Михай Витязул, Колумна, Генри Коанда, проспект Дмитрия Кантемира, Каля Ешилор с поворотом к парку «Алунеул». Обратно — в направлении улицы Мирчешть с Каля Ешилор по проспекту Штефан чел Маре, улице Михай Витязул и далее по маршруту.
№ 34: туда — с проспекта Штефан чел Маре по улицам Василе Алексанри, Букурешть, Алексея Щусева, Михай Витязул, Колумна, Генри Коанда, проспект Дмитрия Кантемира и далее. Обратно — с проспекта Штефан чел Маре по улицам Алексея Щусева, Букурешть, Чуфля.
Автобусы:
№ 5: туда — по установленному маршруту. Обратно — с улицы Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони по улицам Колумна, Василе Алексанри, проспект Штефан чел Маре и далее по маршруту.
№ 9: туда — с проспекта Штефан чел Маре по улицам Алексея Щусева, Букурешть, Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, Михаил Когэлничану, Александра Пушкина, проспект Штефан чел Маре и далее. Обратно — с проспекта Штефан чел Маре по улицам Василе Алексанри, Букурешть, Алексея Щусева, Михай Витязул, Колумна, Генри Коанда.
№ 11: с проспекта Штефан чел Маре по улицам Василе Алексанри, Букурешть, Алексея Щусева, проспект Штефан чел Маре и далее по маршруту.
№ 26: туда — с проспекта Штефан чел Маре по улицам Алексея Щусева, Букурешть, Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, Михаил Когэлничану, Александра Пушкина и далее. Обратно — с улицы Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони по улицам Колумна, Василе Алексанри, Букурешть, Алексея Щусева, проспект Штефан чел Маре и далее.
№ 46: туда — с проспекта Штефан чел Маре по улицам Василе Алексанри, Букурешть, Алексея Щусева, проспект Штефан чел Маре и далее. Обратно — с проспекта Штефан чел Маре по улицам Алексея Щусева, Букурешть, Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони, Михаил Когэлничану, Александра Пушкина, проспект Штефан чел Маре и далее.
Водителей призывают соблюдать требования дорожной полиции, проявлять терпение и дисциплину на дорогах.
