Центр Кишинева перекроют на трое суток: На этот раз из-за Дня вина — рассказываем, как будет ходить общественный транспорт

№ 1, 5 и 8: туда — с проспекта Константина Негруцци по улицам Чуфля, Букурешть, Алексея Щусева, Михай Витязул, Колумна, Генри Коанда, проспект Дмитрия Кантемира и далее по установленному маршруту. Обратно — с проспекта Штефан чел Маре по улицам Алексея Щусева, Букурешть, Чуфля, проспект Константина Негруцци и далее по маршруту.