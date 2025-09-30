Новый логистический хаб планируют создать на левом берегу Дона

Ключевой темой обсуждения стал перенос Ростовского порта на левый берег и необходимость развития стратегического логистического потенциала области. В рамках этого был поднят исторический проект времен СССР — создание на левом берегу железнодорожного узла. Этот хаб позволит напрямую отправлять грузы из порта поездами и подавать их к причалам, минуя перегруженные автомобильные дороги. Участники совещания сошлись во мнении, что проект требует скорейшего возрождения и реализации.