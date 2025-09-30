Новый логистический хаб планируют создать на левом берегу Дона

В Ростове-на-Дону прошло рабочее совещание по развитию грузовой логистики на левом берегу Дона. В нем приняли участие представители Минстроя, городской администрации, а также архитекторы и транспортные специалисты региона. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
Ключевой темой обсуждения стал перенос Ростовского порта на левый берег и необходимость развития стратегического логистического потенциала области. В рамках этого был поднят исторический проект времен СССР — создание на левом берегу железнодорожного узла. Этот хаб позволит напрямую отправлять грузы из порта поездами и подавать их к причалам, минуя перегруженные автомобильные дороги. Участники совещания сошлись во мнении, что проект требует скорейшего возрождения и реализации.
А для разгрузки городской инфраструктуры было предложено создать дублирующую магистраль, которая отведет транзитный поток фур от портовой зоны, так как улица Луговая, используемая сейчас для перевозок, по сути является внутрипортовой территорией.
По итогам встречи было принято решение о необходимости разработки единой концепции для дальнейшего развития транспортно-логистического узла на левом берегу Дона.
