Воронежскому экс-замминистра Кукину продлили на месяц домашний арест

Господина Кукина задержали и заключили под стражу в начале февраля, а господина Ягодкина — в конце мая. В основу уголовного дела против них легли обстоятельства выдачи гранта в 10 млн руб. на обустройство пляжа на базе отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе. По версии регионального Следственного комитета, работы в установленные сроки были выполнены не в полном объеме. По договоренности с бизнесменом чиновник якобы скрыл этот факт, чтобы выданный грант не пришлось возвращать. Таким образом, по версии следствия, деньги были похищены. До задержания господина Кукина Евгений Ягодкин вернул в бюджет 10 млн руб.