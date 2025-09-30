В поселке Усть-Мая в Якутии благоустроят набережную реки Алдан

Набережную реки Алдан в поселке Усть-Мая в Якутии благоустроят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Работы запланированы на 2026−2027 год. По проекту там организуют зоны для отдыха и занятий спортом. Также специалисты построят пирс, сделают велодорожки и смонтируют амфитеатр с видом на реку. Еще предусмотрено провести озеленение территории.
Напомним, что этот проект вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа. Помимо этого, в Якутии облагородят площади и набережные в населенных пунктах Тикси, Жиганск, Борогонцы, Ытык-Кюель и других.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.