Казань и Краснодар с 11 ноября свяжут новые авиарейсы

Авиаперелеты будут выполняться три раза в неделю на самолете Airbus A321neo.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 11 ноября увеличится частота полетов из Казани в Краснодар. На маршруте задействуют воздушные суда Airbus A321neo, рассчитанные на 218 пассажиров.

Регулярные перелеты будет выполнять компания Nordwind Airlines. Из столицы Татарстана самолет будет отправляться по вторникам, четвергам и субботам. Полет продлится порядка 3,5 часов, сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.

Ранее сообщалось, что возобновили прямые перелеты из Казани в Краснодар. С конца февраля 2022 года по соображениям безопасности аэропорт Краснодара не обслуживал воздушные суда.