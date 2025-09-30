Казань и Краснодар с 11 ноября свяжут новые авиарейсы

С 11 ноября увеличится частота полетов из Казани в Краснодар. На маршруте задействуют воздушные суда Airbus A321neo, рассчитанные на 218 пассажиров.
Регулярные перелеты будет выполнять компания Nordwind Airlines. Из столицы Татарстана самолет будет отправляться по вторникам, четвергам и субботам. Полет продлится порядка 3,5 часов, сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.
Ранее сообщалось, что возобновили прямые перелеты из Казани в Краснодар. С конца февраля 2022 года по соображениям безопасности аэропорт Краснодара не обслуживал воздушные суда.