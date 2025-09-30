Ричмонд
В сочинской школе № 24 открыли профильные предпринимательские классы

С учениками будут работать специалисты в сфере социального бизнеса.

Профильные предпринимательские классы появились на базе школы № 24 имени Героя Советского Союза Г. К. Жукова в Сочи Краснодарского края, сообщили в администрации города. Развитие социального предпринимательства соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В процессе обучения ребята изучат основы предпринимательской деятельности и бизнес-информатики. Также они узнают, как создавать сайты и индивидуальные проекты. Важно, что со школьниками будут работать действующие специалисты в сфере социального бизнеса.

«Впервые на территории муниципалитета открыты профильные классы предпринимательской направленности, что, несомненно, очень важно для города, который ориентирован на развитие малого и среднего предпринимательства. Речь идет не только про формирование проектного и предпринимательского мышления у детей, это еще и про обучение, которое дает возможность ребятам сформировать навыки и компетенции, необходимые современному востребованному специалисту», — отметил директор департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Алексей Жудик.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.