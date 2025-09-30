В сочинской школе № 24 открыли профильные предпринимательские классы

«Впервые на территории муниципалитета открыты профильные классы предпринимательской направленности, что, несомненно, очень важно для города, который ориентирован на развитие малого и среднего предпринимательства. Речь идет не только про формирование проектного и предпринимательского мышления у детей, это еще и про обучение, которое дает возможность ребятам сформировать навыки и компетенции, необходимые современному востребованному специалисту», — отметил директор департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Алексей Жудик.