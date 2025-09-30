Эксперт Ильгисонис: решения в ТРТ выведут РФ на новый уровень термоядерных технологий

СИРИУС /федеральная территория/. 30 сентября. /ТАСС/. Инновационные решения, которые будут опробованы на реакторе-токамаке ТРТ (токамак с реакторными технологиями), позволят вывести РФ на более высокий уровень развития термоядерных технологий. Такое мнение в беседе с журналистами в кулуарах XXI Всероссийской конференции «Диагностика высокотемпературной плазмы» выразил директор направления научно-технических исследований и разработок госкорпорации «Росатом» Виктор Ильгисонис.
«Что касается [реактора] ТРТ, то я абсолютно солидарен с тем, что этот токамак должен быть инновационным, — сказал Ильгисонис. — Я всячески выступаю за то, чтобы в токамаке ТРТ опробовать действительно инновационные решения, которые способны вывести нас на более высокий уровень развития термоядерных технологий».
Как подчеркнул ученый, «нельзя осуществлять прогресс, тиражируя старые решения». «Задача нашего направления — все-таки идти вперед по пути прогресса. Для подготовки персонала, для текущей работы и отработки известных решений в нашей стране будут функционировать другие устройства, в том числе токамак Т-15МД в Курчатовском институте. Это добротная передовая установка, токамак уже запущен, сейчас идет его доводка. Делать аналогичную машину или машину чуть-чуть посильнее смысла нет», — отметил он, добавив, что успешные работы в этой области сегодня, помимо России, ведут ученые из КНР, США и Британии.
В декабре 2024 года ученые и инженеры Росатома завершили разработку эскизного проекта ТРТ, который представляет собой токамак с длинным импульсом разряда, сильным магнитным полем, создаваемым электромагнитной системой на базе высокотемпературного сверхпроводника, и целым набором иных инновационных решений.
В создании установки в рамках федерального проекта участвуют организации Росатома, Российской академии наук: ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Проектный центр ИТЭР, АО «НИИЭФА», АО «НИКИЭТ» и другие. Научным руководителем проекта является НИЦ «Курчатовский институт». Сооружение ТРТ является важным этапом на пути освоения управляемого термоядерного синтеза и создания в России энергетического термоядерного реактора — экологически чистого источника энергии с практически неисчерпаемыми топливными ресурсами.