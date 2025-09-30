Эксперт Ильгисонис: решения в ТРТ выведут РФ на новый уровень термоядерных технологий

Как подчеркнул ученый, «нельзя осуществлять прогресс, тиражируя старые решения». «Задача нашего направления — все-таки идти вперед по пути прогресса. Для подготовки персонала, для текущей работы и отработки известных решений в нашей стране будут функционировать другие устройства, в том числе токамак Т-15МД в Курчатовском институте. Это добротная передовая установка, токамак уже запущен, сейчас идет его доводка. Делать аналогичную машину или машину чуть-чуть посильнее смысла нет», — отметил он, добавив, что успешные работы в этой области сегодня, помимо России, ведут ученые из КНР, США и Британии.