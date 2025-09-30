В Башкирии отремонтировали участок дороги Цапаловка — Янгискаин — Алатана

«В Цапаловке, Янгискаине, Петропавловке, Кутлугузе, Инзелге и других населенных пунктах в общей сложности проживает около 2,5 тысячи человек. По этой дороге они доезжают до крупного города республики — Стерлитамака. Поэтому важно было отремонтировать трассу и обеспечить безопасный проезд местным жителям», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.