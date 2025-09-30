Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии отремонтировали участок дороги Цапаловка — Янгискаин — Алатана

Специалисты уложили покрытие из щебеночно-песчаной смеси.

Участок трассы Цапаловка — Янгискаин — Алатана в Республике Башкортостан привели в нормативное состояние в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Работы провели на отрезке протяженностью 2,7 км, который находится на границе Гафурийского и Стерлитамакского муниципальных районов. Специалисты устранили все дефекты на проезжей части и уложили покрытие из щебеночно-песчаной смеси.

«В Цапаловке, Янгискаине, Петропавловке, Кутлугузе, Инзелге и других населенных пунктах в общей сложности проживает около 2,5 тысячи человек. По этой дороге они доезжают до крупного города республики — Стерлитамака. Поэтому важно было отремонтировать трассу и обеспечить безопасный проезд местным жителям», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.