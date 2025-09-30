В Башкирии отремонтировали участок дороги Цапаловка — Янгискаин — Алатана

Участок трассы Цапаловка — Янгискаин — Алатана в Республике Башкортостан привели в нормативное состояние в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Работы провели на отрезке протяженностью 2,7 км, который находится на границе Гафурийского и Стерлитамакского муниципальных районов. Специалисты устранили все дефекты на проезжей части и уложили покрытие из щебеночно-песчаной смеси.
«В Цапаловке, Янгискаине, Петропавловке, Кутлугузе, Инзелге и других населенных пунктах в общей сложности проживает около 2,5 тысячи человек. По этой дороге они доезжают до крупного города республики — Стерлитамака. Поэтому важно было отремонтировать трассу и обеспечить безопасный проезд местным жителям», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.