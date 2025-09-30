В татарстанском селе Осиново открыли молодежное пространство

Новое молодежное пространство «Теплица» появилось в селе Осиново Республики Татарстан в соответствии с целями и задачами национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в аппарате совета Зеленодольского муниципального района.
Учреждение разместили в здании бывшей местной амбулатории. Его площадь — 1,4 тыс. кв. м. Там провели ремонт, а также закупили новую мебель и современное оборудование.
В молодежном пространстве обустроили художественную и гончарную мастерские, а также студии 3D-моделирования, робототехники и программирования. Еще оборудовали конференц-зал, кафе-коворкинг, книжное пространство и зоны для занятий йогой и танцами.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.