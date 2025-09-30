Newsweek: США направили «охотников» за подлодками к порогу России

Компания Osinttechnical, анализирующая разведданные с открытым исходным кодом, в пятницу сообщила, что на спутниковых снимках видно, как не менее двух-трех самолетов P-8 Poseidon находились в военном терминале аэропорта Гардермуэн в Осло 23 сентября. По сведениям Osinttechnical, тогда же ВМС США направили один из этих самолетов в Балтийское море к побережью крупного российского форпоста в Северной Европе — Калининградской области, говорится в статье.
Патрульный самолет ВМС США P-8 Poseidon предназначен для выполнения противолодочных, надводных и разведывательных задач. Он способен выполнять дозаправку в воздухе, что позволяет осуществлять длительное патрулирование обширных океанских районов. Помимо ВМС США, самолеты P-8 Poseidon находятся на вооружении ВВС Норвегии и Великобритании.
Компания Boeing, которая выпускает эти самолеты, указала на своем сайте: «P-8 выполняет морские задачи разведки, наблюдения и рекогносцировки с помощью проверенного набора датчиков, включая радар с обратной синтезированной апертурой, радар с синтезированной апертурой, перископ, поиск и навигацию. Эти системы оптимизированы для обеспечения боеспособности морского патруля при обнаружении, локализации и слежении за надводными и подводными целями».
По версии Newsweek, США направили P-8 Poseidon в Северную Европу, чтобы укрепить оборону НАТО в Балтийском регионе на фоне инцидентов с подводными кабелями и трубопроводами, а также подозрительной активности беспилотников в Польше, Дании и Норвегии. Военное развертывание США в поддержку НАТО, включая задействование эсминцев вблизи российского Арктического региона в конце августа, последовало за резким изменением позиции президента Дональда Трампа в отношении российско-украинского конфликта, отмечает журнал.