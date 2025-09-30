Newsweek: США направили «охотников» за подлодками к порогу России

Компания Osinttechnical, анализирующая разведданные с открытым исходным кодом, в пятницу сообщила, что на спутниковых снимках видно, как не менее двух-трех самолетов P-8 Poseidon находились в военном терминале аэропорта Гардермуэн в Осло 23 сентября. По сведениям Osinttechnical, тогда же ВМС США направили один из этих самолетов в Балтийское море к побережью крупного российского форпоста в Северной Европе — Калининградской области, говорится в статье.