Ярмарки, концерты и бесплатные бани: в Казани 1 октября начнется Декада пожилых

В Казани 1 октября стартует Декада пожилых людей. Для них будут организованы благотворительные акции, медицинская помощь, концерты и бесплатные мероприятия. Об этом сообщила начальник управления социальной политики исполкома города Ирина Смирнова.
Так, запланированы медицинские осмотры пожилых людей, дни открытых дверей в медучреждениях и акция «Квартира в порядок». В рамках акции «Наполни социальный погребок» пенсионерам помогут подготовиться к зиме. Также на улицах и в парках пройдет акция «День добра и уважения» с раздачей тематических листовок.
Управление ЗАГС поздравит 12 супружеских пар-юбиляров, а для ветеранов проведут индивидуальные встречи и праздничное мероприятие. В районах города пройдут концерты, мастер-классы и кинопоказы. 6 октября в культурном центре «Сайдаш» состоится Осенний бал.
Помимо всего этого, с 1 по 10 октября пенсионеры смогут бесплатно посетить музеи, а с 1 по 3 октября — Казанский зооботсад, 4 октября для них организуют спортивные мероприятия: турниры по бильярду, шахматам, футболу, северную ходьбу и водноспортивный праздник.
Мало того, 1 октября бесплатно будут работать пять городских бань, для посещения которых необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение. В Декаду пожилых Центр занятости организует ярмарки вакансий и консультации. Для горожан старшего поколения запущен проект «Жизнелюб» с бесплатными занятиями в домах культуры, библиотеках, парках и спортивных объектах.
Напомним, в Казани в 2025 году более 140 человек отметят столетний юбилей. Среди них 133 женщины и 13 мужчин.