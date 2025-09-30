Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В кабинете экс-замгубернатора Кубани Власова прошли обыски: следствие ищет новые улики

В кабинете Александра Власова, бывшего исполняющего обязанности замгубернатора Кубани, продолжаются обыски.

Источник: Новая Кубань

Следствие собирает улики в деле о хищении гуманитарной помощи для участников спецоперации.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что накануне Александр Власов заявил об отставке и о переходе в зону СВО. Его полномочия вице-губернатора были сразу же прекращены. В тот же день, на чиновника надели наручники правоохранители.