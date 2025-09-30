Следствие собирает улики в деле о хищении гуманитарной помощи для участников спецоперации.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что накануне Александр Власов заявил об отставке и о переходе в зону СВО. Его полномочия вице-губернатора были сразу же прекращены. В тот же день, на чиновника надели наручники правоохранители.
В кабинете экс-замгубернатора Кубани Власова прошли обыски: следствие ищет новые улики
В кабинете Александра Власова, бывшего исполняющего обязанности замгубернатора Кубани, продолжаются обыски.
Следствие собирает улики в деле о хищении гуманитарной помощи для участников спецоперации.