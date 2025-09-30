Российские разработчики создали робота, который умеет делать массаж

«На сегодня робот выполняет три программы: для коррекции контуров тела и борьбы с целлюлитом, активации лимфотока, а также глубокой релаксации. Все они рассчитаны на ноги и спину», — добавили в компании, отметив, что робот может проводить свыше 360 сеансов в месяц, что в четыре раза выше, чем средняя производительность человека-массажиста.