Строители завершили в омском СКК имени Блинова первый этап ремонта

В том числе в здании обновили инженерные сети.

Источник: Комсомольская правда

В СКК имени Виктора Блинова, где сейчас идет ремонт вплоть до элементов реконструкции, завершили первый этап работ. Многие старые элементы здания бережно отреставрировали.

Как написал Телеграм-канал «Говорящий Омск», за 127 дней на объекте обновили инженерные сети, фасад со стеклянным витражом, два первых этажа, где находятся зоны отдыха и кафе, восстановили чашу с трибунами и подготовили лед.

«Внешний и внутренний вид комплекса преобразился, при этом многие элементы архитектурного наследия были бережно отреставрированы», — уточнил канал.

Работы в здании ведутся с лета, закончить их обещали в сентябре, но по факту видно, что не успели. В итоге сейчас точные сроки не называются.

По планам в обновленном СКК будет играть домашние матчи команда ВХЛ «Омские Крылья». Ранее ХК «Авангард» также обещал провести в арене тестовое мероприятие 25 сентября, но как оно прошло, пока не сообщали.

Ранее мы сообщали, что металлолом, ставший при ремонте СКК ненужным, выставили на аукцион.