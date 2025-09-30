В поселке Турки Саратовской области облагородили территорию стадиона

Территорию открытого стадиона, который находится на улице Ульяны Громовой в поселке Турки Саратовской области, благоустроили в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
В ходе работ на объекте высадили газон, установили ограждение и лавочки, а еще смонтировали освещение. Также специалисты разместили там футбольные ворота и трибуны.
«В настоящее время работы по госпрограмме завершены на 79 общественных и 59 дворовых территориях. Всего же в этом году в планах благоустроить 167 объектов. А за шесть лет в Саратовской области преобразили свыше 1 200 общественных и дворовых территорий — это парки и скверы, стадионы и площади», — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Мышев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.