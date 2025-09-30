В поселке Турки Саратовской области облагородили территорию стадиона

«В настоящее время работы по госпрограмме завершены на 79 общественных и 59 дворовых территориях. Всего же в этом году в планах благоустроить 167 объектов. А за шесть лет в Саратовской области преобразили свыше 1 200 общественных и дворовых территорий — это парки и скверы, стадионы и площади», — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Мышев.