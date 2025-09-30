В Омске водителям автобусов снизили максимальную зарплату

На омском «Пассажирском предприятии № 8» снизился максимальный уровень зарплаты для водителей автобусов. Если раньше в вакансиях фигурировала сумма до 121 тысячи рублей, то теперь речь идёт о 111 тысячах, следует из данных портала «Работа России».
Зарплата теперь указана посменно — до 7 тысяч рублей за смену. Кроме того, водителям обещают компенсацию на питание (200 рублей в день), 42 дня оплачиваемого отпуска, бесплатный проезд в общественном транспорте и другие льготы.
Всего на предприятии открыто 177 вакансий, из них 80 — для водителей. Для сравнения: в январе дефицит кадров составлял 91 водителя.
В пресс-службе мэрии порталу Om1 Омск рассказали, что зарплата водителей зависит от количества смен. Таким образом, летом, когда на маршруты выходило меньше автобусов, нагрузка уменьшилась, вызвав сокращение средней зарплаты. Однако с 1 сентября на улицы вышел дополнительный транспорт, так что вскоре уровень зарплат восстановится.