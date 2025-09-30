Предприниматели Воронежа узнают, как автоматизировать бизнес-процессы

Бесплатный тренинг «Автоматизация и документирование процессов» пройдет 2 октября для бизнесменов Воронежа по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном центре поддержки предпринимательства.
На мероприятии выступит бизнес-консультант, основатель образовательного проекта «Стажировка», директор по продажам B2B на аутсорсе Ильдар Тажиров. Спикер расскажет, какие ИТ-решения стоит выбрать для делегирования и работы со списком задач. Также он объяснит, как создавать универсальные инструкции и видеообучение для сотрудников, к которым они самостоятельно смогут обращаться при необходимости.
Тренинг пройдет в центре «Мой бизнес» по адресу: улица Свободы, 21. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.