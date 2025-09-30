Предприниматели Воронежа узнают, как автоматизировать бизнес-процессы

На мероприятии выступит бизнес-консультант, основатель образовательного проекта «Стажировка», директор по продажам B2B на аутсорсе Ильдар Тажиров. Спикер расскажет, какие ИТ-решения стоит выбрать для делегирования и работы со списком задач. Также он объяснит, как создавать универсальные инструкции и видеообучение для сотрудников, к которым они самостоятельно смогут обращаться при необходимости.