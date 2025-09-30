В Волгодонске реализуют меры по профилактике «цветения» воды

На водоеме-охладителе Ростовской АЭС в Волгодонске провели альголизацию. Так называют заселение штамма водоросли хлореллы, которая борется с «цветением» воды. В технический водоем был выпущен специальный биоактиватор массой более 3,5 тонны, созданный на основе планктонной хлореллы.
Начальник отдела охраны окружающей среды атомной станции Ольга Горская отметила, что использование хлореллы улучшает экологическое состояние водоема без применения химикатов, обеспечивая стабильную работу систем технического водоснабжения атомной станции. Уникальность хлореллы заключается в эффективном подавлении активного размножения сине-зеленых водорослей.
— Мы проводим процедуру альголизации на водоеме-охладителе с 2008 года. И за всё это время ни разу не зафиксировали «цветения» в нем воды. Более того, хлорелла является хорошим кормом для рыбы, более 20-ти видов которой живет в водоеме, — рассказала Ольга Горская.
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовская АЭС.
Кроме процедуры альголизации, сотрудники атомной электростанции каждый год выпускают в водный бассейн рыбу-мелиоратора, такую как белый амур, карп, толстолобик и русский осетр.
— Эти виды рыб способны бороться с зарастанием водоема жесткой растительностью и колониями моллюска дрейсена. В результате водоем избавился от излишней растительности, а уровень его минерализации снизился на 20 процентов. Очередной выпуск рыбы намечен на октябрь 2025 года, — пояснила Ольга Горская.
Лаборатория охраны окружающей среды атомной электростанции постоянно контролирует качество воды водоема-охладителя и приплотинного участка Цимлянского водохранилища по гидрохимическим параметрам, следуя программам мониторинга водных объектов. Отбор полных проб осуществляется ежемесячно в семи точках водоема-охладителя и в одиннадцати точках Цимлянского водохранилища вдоль плотины. Анализируются двадцать основных компонентов. Результаты исследований передаются надзорным органам, включая Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, публикуются и становятся общедоступными на официальном сайте ведомства.
Благодаря усилиям волгодонских атомщиков по проведению комплекса мероприятий биомелиорации, вода водоема-охладителя и приплотинного участка Цимлянского водохранилища полностью соответствует необходимым стандартам по всем гидрохимическим показателям.