В Волгодонске реализуют меры по профилактике «цветения» воды

— Мы проводим процедуру альголизации на водоеме-охладителе с 2008 года. И за всё это время ни разу не зафиксировали «цветения» в нем воды. Более того, хлорелла является хорошим кормом для рыбы, более 20-ти видов которой живет в водоеме, — рассказала Ольга Горская.