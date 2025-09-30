В РФ до 2030 года завершится разработка безэлектродного плазменного двигателя

СИРИУС /федеральная территория/, 30 сентября. /ТАСС/. Разработка безэлектродного плазменного двигателя в РФ должна завершиться до 2030 года. Об этом журналистам в кулуарах XXI Всероссийской конференции «Диагностика высокотемпературной плазмы» сообщил директор направления научно-технических исследований и разработок Госкорпорации «Росатом» Виктор Ильгисонис.
Ранее в Национальном исследовательском центре (НИЦ) «Курчатовский институт» ТАСС сообщили, что разработан прототип такого устройства. В будущем двигатель может быть перспективным для баражирования космического пространства при полетах на Марс и другие планеты за счет того, что имеет преимущество в высоком удельном импульсе.
«Сейчас в лабораториях Курчатовского центра по-прежнему ведутся лабораторные исследования и возводится объект капитального строительства: появится испытательный стенд, на котором соответствующие модели смогут отрабатываться. Сроки [реализации проекта] не должны выходить за пределы нашего федерального проекта — 2030 год», — сказал Ильгисонис.
Он отметил, что сама концепция двигателя появилась на основе наработок в сфере термоядерной физики. «Возможность высокочастотного нагрева плазмы и поднятия температуры плазмы обеспечивает выход рабочего тела из этого двигателя с высокой скоростью, с одной стороны. С другой — этот двигатель имеет повышенный ресурс надежности благодаря тому, что он безэлектродный: то есть, в его конструкцию не включены электроды, которые могут перегореть», — добавил ученый.