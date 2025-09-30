В РФ до 2030 года завершится разработка безэлектродного плазменного двигателя

Он отметил, что сама концепция двигателя появилась на основе наработок в сфере термоядерной физики. «Возможность высокочастотного нагрева плазмы и поднятия температуры плазмы обеспечивает выход рабочего тела из этого двигателя с высокой скоростью, с одной стороны. С другой — этот двигатель имеет повышенный ресурс надежности благодаря тому, что он безэлектродный: то есть, в его конструкцию не включены электроды, которые могут перегореть», — добавил ученый.