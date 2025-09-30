Улицу Дорожную перекроют в октябре из-за ремонта газопровода

В Екатеринбурге на четыре дня по улице Дорожной в районе дома № 19а на улице Симферопольской частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в мэрии.
Причина перекрытия — ремонт газопровода, который проводит «Екатеринбурггаз». Работы будут проводиться с 6 октября 6:00 до 10 октября 22:00. Водителям рекомендуется заранее продумать альтернативные маршруты. Движение общественного транспорта не изменится.
Коммунальные службы просят жителей города отнестись с пониманием к временным неудобствам.