Давид Мелик-Гусейнов рассказал, как Нижегородская область пережила пандемию

Нижегородская область достойно пережила пандемию коронавируса. Об этом бывший заместитель губернатора Нижегородской области, экс-министр здравоохранения, бывший генеральный директор футбольного клуба «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал в подкасте «Докторская».
«5 марта случился первый пациент с ковидом, и все пошло не так, как мы обсуждали сначала», — вспомнил Мелик-Гусейнов. — Нужно было срочно менять систему, которая меняться не хотела".
Бывший министр рассказал, что буквально на второй день работы в региональном правительстве он понял, что началось «очень непростое время» и люди недооценивают реальные риски.
«Я вернулся в свой кабинет, пригласил аналитиков из Москвы и мы начали изучать, как переживает ковид весь остальной мир», — добавил Мелик-Гусейнов.
Затем начались подсчеты необходимых ресурсов: от реанимационных коек до аппаратов ИВЛ.
«За очень короткий срок, надо отдать должное губернатору, он сделал все возможное, потому что тоже осознавал всю важность этого удара не просто по здоровью, демографического удара по всему миру и Нижегородской области. Глеб Сергеевич делал все возможное, чтобы было лекарство, был кислород».
Как отметил Давид Мелик-Гусейнов, Нижегородская область пережила пандемию коронавируса достойно. По его словам, Глеб Никитин очень быстро вникал в ситуацию, быстро «читал цифры» и принимал «быстрые решения».
