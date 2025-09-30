В Астрахани отремонтируют городскую поликлинику № 2

Здание городской поликлиники № 2 на улице Соликамской в Астрахани приведут в нормативное состояние в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в областном министерстве здравоохранения.
Специалисты уже завершили демонтажные работы на всех трех этажах корпуса. Сейчас они налаживают сети отопления и электропроводки.
«Модернизация медицинских учреждений первичного звена — одна из первоочередных задач, стоящих перед региональным минздравом. На сегодняшний день техническая готовность поликлиники составляет 25%. После завершения всех запланированных капитальных ремонтных работ наши пациенты смогут получать медицинскую помощь в обновленной поликлинике, отвечающей всем современным стандартам», — подчеркнул министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.