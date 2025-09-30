Ричмонд
«Скорее всего была выпущена». Белорус похвастался выловленной в городском пруду рыбой из Африки

Белорус выловил экзотическую рыбу из Африки в городском пруду.

Источник: Комсомольская правда

Белорус выловил экзотическую рыбу из Африки в городском пруду. Подробности пишет портал fishingby.com.

Житель Гомеля Алексей Белоусов вечером пошел на один из городских прудов, чтобы порыбачить на «мормышинг». Помимо ротанов-головешек, мужчина сумел поймать экзотическую для Беларуси рыбу, которая напоминает хемихромиса-красавца (Hemichromis bimaculatus).

Белорус выловил экзотическую рыбу из Африки в городском пруду. Фото: fishingby.com.

— Рыба не из наших краев, попалась на крючок в пруду парка «Фестивальный». После рыбалки, штудируя интернет, понял, что этот вид в приоритете обитает в водоемах Западной Африки и, скорее всего, рыбка была выпущена в пруд одним из местных аквариумистов, — рассказал Алексей Белоусов.

