В Севастополе появятся бесплатные нотариусы

«Нотариальные доверенности, которые будут выдаваться льготным категориям, компенсационно будут оплачиваться департаментом после предоставления всех документов. В бюджете Севастополя уже выделены средства, и на 2025 год предусмотрено 987 тысяч рублей, то есть почти миллион. Касса сегодня составляет чуть больше 700 тысяч, и у нас есть ресурс. На следующий год и последующие мы запланировали достаточную сумму предварительно в бюджете», — сказала Сулягина.