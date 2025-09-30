В Севастополе появятся бесплатные нотариусы

«Это позволит нотариусам безоплатно оформлять нотариальные доверенности для предоставления адвокатами интересов граждан льготных категорий в судах, государственных и муниципальных органах, тем самым повышая доступность к предоставлению бесплатной юридической помощи», — сказала и.о. директора департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина, выступая докладчиком по законопроекту.
Она отметила, что на сегодняшний день в Севастополе бесплатные услуги 14 льготным категориям оказывают только адвокаты. Данный законопроект призван привести законодательство города в соответствие с федеральным в части включения нотариусов в государственную систему бесплатной юридической помощи.
Сулягина подчеркнула, что на проект этого закона было получено положительное заключение контрольно-счетной палаты Севастополя и постоянного комитета Заксобрания по законодательству и поддержке участников СВО.
Отвечая на вопрос о компенсации такой бесплатной работы нотариусов для льготников, глава департамента соцзащиты сообщила, что производиться она будет по примеру действия аналогичной меры поддержки адвокатов. Деньги на это уже предусмотрены в городском бюджете.
«Нотариальные доверенности, которые будут выдаваться льготным категориям, компенсационно будут оплачиваться департаментом после предоставления всех документов. В бюджете Севастополя уже выделены средства, и на 2025 год предусмотрено 987 тысяч рублей, то есть почти миллион. Касса сегодня составляет чуть больше 700 тысяч, и у нас есть ресурс. На следующий год и последующие мы запланировали достаточную сумму предварительно в бюджете», — сказала Сулягина.
Законопроект был принят сразу в двух чтениях.