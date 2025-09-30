Ричмонд
Проект нового моста у села Кейзес в Омской области получил положительное заключение госэкспертизы

Старый мост у села Кейзес признан непригодным для движения.

Источник: Комсомольская правда

Проект строительства нового моста в Седельниковском районе Омской области официально одобрен. Автономное учреждение «Государственная экспертиза Омской области» выдало положительное заключение по итогам проверки проектной документации 30 сентября 2025 года.

Новый мост будет возведен вблизи села Кейзес — на расстоянии одного километра от въезда в населенный пункт со стороны села Седельниково. Существующий мост находится в аварийном состоянии и непригоден для эксплуатации. О его критическом износе власти сообщали еще в марте 2025 года, анонсировав необходимость срочного обновления объекта.

Застройщиком выступает администрация Кейзесского сельского поселения, техническим заказчиком — ООО «Автодорпроект».

Сроки начала и завершения строительных работ на данный момент не уточняются. Ранее мы писали, что в Омске началось строительство школы на 1550 мест.