Проект нового моста у села Кейзес в Омской области получил положительное заключение госэкспертизы

Новый мост будет возведен вблизи села Кейзес — на расстоянии одного километра от въезда в населенный пункт со стороны села Седельниково. Существующий мост находится в аварийном состоянии и непригоден для эксплуатации. О его критическом износе власти сообщали еще в марте 2025 года, анонсировав необходимость срочного обновления объекта.