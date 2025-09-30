До 2027 года в Мурманской области отремонтируют 8 колледжей

Например, в области планируют модернизировать корпуса индустриального и педагогического колледжей в Мурманске, а также Апатитского политехнического колледжа имени Г. А. Голованова. Кроме того, будут отремонтированы Мончегорский политехнический колледж и Полярнозоринский энергетический колледж. Эти образовательные учреждения выбрали по итогам конкурсного отбора, который проводили в Минпросвещения России. Отмечается, что все перечисленные колледжи являются участниками федпроекта «Профессионалитет».