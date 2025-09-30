До 2027 года в Мурманской области отремонтируют 8 колледжей

Здания 8 колледжей в Мурманской области отремонтируют до 2027 года по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
Например, в области планируют модернизировать корпуса индустриального и педагогического колледжей в Мурманске, а также Апатитского политехнического колледжа имени Г. А. Голованова. Кроме того, будут отремонтированы Мончегорский политехнический колледж и Полярнозоринский энергетический колледж. Эти образовательные учреждения выбрали по итогам конкурсного отбора, который проводили в Минпросвещения России. Отмечается, что все перечисленные колледжи являются участниками федпроекта «Профессионалитет».
Еще в планах провести капитальный ремонт в пяти общежитиях. В их числе — здание, относящееся к Мурманскому индустриальному колледжу в жилом районе Росляково.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.