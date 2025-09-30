Ричмонд
Омские студенты озвучат на конкурсе свои методы борьбы с коррупцией

В научном соревновании могут принять участие и студенты из других регионов.

Источник: Комсомольская правда

В Омске с сентября по декабрь пройдет Межрегиональный конкурс студенческих научных работ «Актуальные проблемы противодействия коррупции». Его организаторами являются аппарат губернатора и правительства области совместно с ОмГУ.

Смотр работ пройдет уже в седьмой раз. Его цель — активизация научной, творческой и общественной деятельности студенческой молодежи, направленной на изучение причин возникновения коррупции в системе государственного и муниципального управления, механизмов противодействия ей. Также — антикоррупционное просвещение и формирование у молодежи нетерпимости к коррупции.

К участию в конкурсе приглашают студентов вузов всех форм обучения, которые интересуются проблемами борьбы с коррупцией.

Работу чтений организуют по направлениям юридических и гуманитарных наук.

Конкурс будет состоять заочного (отборочного) и очного этапов. Второй предполагает публичную защиту. Для участия в очном этапе комиссия отберет лучшие научные работы по итогам первого.

При подведении итогов на каждом из этапов учтут критерии актуальности и новизны темы, логичности, последовательности, аргументации изложения, оригинальности (от 70%) и практической значимости.

Авторы лучших работ по каждому из направлений, занявшие призовые места, объявляются победителями смотра. Наградят их в декабре этого года на праздничном мероприятии, приуроченном к Международному дню борьбы с коррупцией. Тот отмечается каждый год 9 декабря.

Ранее мы сообщали, что весной мэрия Омска провела конкурс для бизнеса на предоставление субсидий.