Омские студенты озвучат на конкурсе свои методы борьбы с коррупцией

Смотр работ пройдет уже в седьмой раз. Его цель — активизация научной, творческой и общественной деятельности студенческой молодежи, направленной на изучение причин возникновения коррупции в системе государственного и муниципального управления, механизмов противодействия ей. Также — антикоррупционное просвещение и формирование у молодежи нетерпимости к коррупции.