Жительница Элисты открыла мини-пекарню с помощью господдержки

Ульяна Эрдеева из Элисты открыла свою мини-пекарню с помощью социального контракта, сообщили в Министерстве социального развития, труда и занятости Республики Калмыкии. Эта мера господдержки реализуется по нацпроекту «Семья».
Чтобы заключить соцконтракт, Ульяна обратилась в Центр социальной защиты населения. В результате она получила выплату в размере 350 тыс. рублей на развитие своего дела. Предпринимательница направила средства на покупку морозильного шкафа, конвекционной печи, витрин с температурными режимами, миксера и другого оборудования. С ним Ульяна готовит свежую выпечку, в том числе на заказ.
Напомним, что соцконтракт можно оформить при поиске работы, для открытия собственного бизнеса, ведения личного подсобного хозяйства, преодоления трудной жизненной ситуации. Кроме того, субсидия предусмотрена для профессионального обучения или повышения квалификации.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.