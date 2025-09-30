Жительница Элисты открыла мини-пекарню с помощью господдержки

Чтобы заключить соцконтракт, Ульяна обратилась в Центр социальной защиты населения. В результате она получила выплату в размере 350 тыс. рублей на развитие своего дела. Предпринимательница направила средства на покупку морозильного шкафа, конвекционной печи, витрин с температурными режимами, миксера и другого оборудования. С ним Ульяна готовит свежую выпечку, в том числе на заказ.