Чудо в операционной: новорождённому спасли жизнь за один этап

В Калининграде врачи совершили настоящее чудо. В Перинатальном центре новорождённому провели уникальную операцию по восстановлению пищевода.

Источник: Getty Images/Unsplash

У малыша был редкий порок развития — пищевод не был соединён с желудком. Хирурги смогли устранить проблему за один этап, что значительно снизило риск осложнений. Сейчас ребёнок под наблюдением врачей, его состояние стабильное.

С начала мая в центре провели 14 операций новорождённым. Врачи спасали малышей с диафрагмальной грыжей, восстанавливали проходимость кишечника и проводили лазерное лечение глаз у недоношенных детей. Каждый случай — это борьба за жизнь и здоровье маленьких пациентов.

Перинатальный центр Калининграда — единственное место в области, где проводят такие сложные операции новорождённым. Это даёт шанс спасти детей от смертельно опасных состояний, не выезжая за пределы региона.