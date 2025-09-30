Чудо в операционной: новорождённому спасли жизнь за один этап

У малыша был редкий порок развития — пищевод не был соединён с желудком. Хирурги смогли устранить проблему за один этап, что значительно снизило риск осложнений. Сейчас ребёнок под наблюдением врачей, его состояние стабильное.
С начала мая в центре провели 14 операций новорождённым. Врачи спасали малышей с диафрагмальной грыжей, восстанавливали проходимость кишечника и проводили лазерное лечение глаз у недоношенных детей. Каждый случай — это борьба за жизнь и здоровье маленьких пациентов.
Перинатальный центр Калининграда — единственное место в области, где проводят такие сложные операции новорождённым. Это даёт шанс спасти детей от смертельно опасных состояний, не выезжая за пределы региона.