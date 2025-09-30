Два белоруса сыграют за «Кайрат» против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов

30 сентября алматинский «Кайрат» в матче Лиги чемпионов примет на домашнем стадионе мадридский «Реал», встреча начнется в 19.45 по белорусскому времени.
Ожидается, что в составе казахстанского клуба на поле выйдут два белоруса — защитник, капитан команды Александр Мартынович и полузащитник Валерий Громыко.
Напомним, что «Кайрат» впервые в истории вышел в основной этап Лиги чемпионов. В первом туре дебютанты уступили в Португалии «Спортингу» со счетом 1:4. Громыко и Мартынович отыграли весь матч.
В свою очередь «Реал» на своем поле обыграл «Марсель» — 2:1. Королевский клуб безусловный фаворит встречи в Казахстане. Однако «Кайрат» надеется преподнести сенсацию.
Игра в Казахстане ожидается с огромным интересом. Местный стадион вмещает лишь 23 тысячи зрителей, а в онлайн-очереди за билетами в моменте стояло более 250 000 человек. Но, говорят, что на места претендовал миллион болельщиков. Цены за билеты у перекупщиков баснословные.
Ранее мы писали, что произошло после победы «Кайрата» c двумя белорусами над «Селтиком» в Лиге чемпионов.