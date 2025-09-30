Два белоруса сыграют за «Кайрат» против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов

Игра в Казахстане ожидается с огромным интересом. Местный стадион вмещает лишь 23 тысячи зрителей, а в онлайн-очереди за билетами в моменте стояло более 250 000 человек. Но, говорят, что на места претендовал миллион болельщиков. Цены за билеты у перекупщиков баснословные.