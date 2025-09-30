Автолюбителей Казани призвали заменить летние шины на зимние

Казанским автолюбителям порекомендовали начать менять летние шины на зимние при температурах ниже +5.. +7 градусов. Резина должна быть с протектором и проверенным сцеплением на льду и снежному покрытию. Госавтоинспекция столицы Татарстана дала рекомендации по подготовке легкового автомобиля к осеннему и зимнему периодам.
Так, горожанам нужно проверить заряд аккумулятора, измерить уровень антифриза (тосола), тормозной жидкости и моторного масла. Чтобы защитить кузов от реагентов и солей днище автомобиля следует обработать антикоррозийными составами и защитить пороги специальными накладками.
В период подготовки к зимнему периоду нужно установить качественные зимние щетки стеклоочистителя и залить незамерзающую жидкость, рассчитанную на морозную погоду. Ежедневно автолюбителям стоит очищать стекла автомобиля от загрязнений и льда, используя специальные скребки и размораживатели.
Обязательно следует проверить работоспособность всех световых приборов автомобиля — ближних и дальних фар, задних фонарей, сигналов поворота и аварийной сигнализации.
Также автомобиль лучше припарковать в гараже или теплом боксе, который защитит транспортное средство от осадков и ветра. Если такой возможности нет, то следует обеспечить регулярную очистку снега и защиту замков всех дверей, капота и багажника специальной смазкой.
При длительных поездках автолюбителям рекомендуют положить в багажник лопату, буксировочный трос, щетку для очистки снега, провода для прикуривания, запасную канистру топлива и дополнительную аптечку первой помощи.