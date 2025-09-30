В Иркутской области восстановлено 122 тысячи гектаров леса

Иркутскую область представили на форуме «Леса России». Наш регион остается лидером среди регионов страны по лесовосстановлению. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на правительство Приангарья.
— В Иркутской области уже восстановлено 122 тысячи гектаров леса. Это 99,5% от планового показателя на 2025 год. Самые большие объемы работ выполнены в Усть-Кутском, Северном и Казачинско-Ленском лесничествах, — пояснил министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.
Кроме того, заготовили 7,3 тонны семян древесных пород. В лесных питомниках посеяли 14 гектаров. Агротехнические работы провели на 52 тысячах гектаров. Также подготовили почву для лесных культур и обработали землю на площади 13,5 тысячи гектаров.