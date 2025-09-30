В Иркутской области восстановлено 122 тысячи гектаров леса

— В Иркутской области уже восстановлено 122 тысячи гектаров леса. Это 99,5% от планового показателя на 2025 год. Самые большие объемы работ выполнены в Усть-Кутском, Северном и Казачинско-Ленском лесничествах, — пояснил министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.